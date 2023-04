Bundesliga: Frankfurt kann gegen Bochum nicht gewinnen

Kurzmeldung ein/ausklappen Trump soll wegen schwerer Strafftat angeklagt werden

New York: Dem früheren US-Präsidenten Trump wird Berichten zufolge in seinem anstehenden Gerichtsprozess mindestens eine schwere Straftat zur Last gelegt. Für was genau er angeklagt werden soll, ist aber noch unklar - die Anklageschrift ist weiterhin unter Verschluss. Grundsätzlich geht es bei den Vorwürfen gegen Trump um falsch deklarierte Schweigegeldzahlungen an eine ehemalige Pornodarstellerin. Am Dienstag muss der 76-jährige Trump persönlich in New York vor Gericht erscheinen. Dann wird die Anklage gegen ihn verlesen und es werden Fingerabdrücke genommen und Polizeifotos gemacht. Es ist das erste Mal, dass ein früherer oder amtierender Präsident der USA wegen einer Straftat angeklagt wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2023 07:00 Uhr