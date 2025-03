Bundesliga: Frankfurt besiegt Stuttgart, Bayern gewinnen knapp

Zum Sport: Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga hat die Frankfurter Eintracht ihren Platz in der Spitzengruppe gefestigt. Die Frankfurter gewannen am Abend mit 1:0 gegen den VfB Stuttgart, den Treffer erzielte Mario Götze. Der FC Bayern gewann sein Heimspiel gegen St. Pauli mit 3:2. Augsburg spielte 1:1 bei der TSG Hoffenheim. Die weiteren Ergebnisse von gestern: Wolfsburg-Heidenheim 0:1 Kiel-Bremen 0:3 Mönchengladbach-Leipzig 1:0 In der zweiten Bundesliga gewann Kaiserslautern am Abend gegen Düsseldorf mit 3:1. Jahn Regensburg empfängt heute Nachmittag den 1. FC Nürnberg, Fürth hat Schalke zu Gast.

