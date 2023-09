Bundesliga: FC Bayern verpasst Rückkehr an die Tabellenspitze

In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern den Sprung zurück an die Tabellenspitze verpasst. Die Münchener kamen am Abend beim Spitzenspiel in Leipzig über ein 2:2 nicht hinaus. Neuer Tabellenführer ist Bayer Leverkusen nach einem 3:0-Auswärtssieg in Mainz. Die Bayern belegen jetzt Tabellenplatz drei hinter dem VfB Stuttgart, der in Köln 2:0 gewonnen hat. Außerdem spielten Wolfsburg - Frankfurt 2:0, Bochum - Mönchengladbach 1:3 und Heidenheim - Union Berlin 1:0. In den beiden Sonntagsspielen stehen sich Freiburg und Augsburg sowie Darmstadt und Bremen gegenüber.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2023 03:00 Uhr