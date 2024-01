Bundesliga erinnert mit Schweigeminute an Franz Beckenbauer

München: Die Fußballer des FC Bayern München haben ihr heutiges Training mit Trauerflor absolviert - im Gedenken an die verstorbene Vereinsikone Franz Beckenbauer. Wie der FC Bayern bekannt gab, wird die Allianz-Arena in den kommenden Tagen mit der Aufschrift "Danke Franz" erstrahlen. Zu Ehren des "Kaisers" hat die Deutsche Fußball-Liga für alle Bundesliga-Spiele am Wochenende eine Schweigeminute angekündigt. Die Stadt München legt ein Kondolenzbuch im Rathaus aus. Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. Oberbürgermeister Reiter sagte, die Welt habe einen der besten Fußballer aller Zeiten verloren und einen großartigen Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2024 18:00 Uhr