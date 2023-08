Bundesliga: Dortmund schlägt Köln

Dortmund: In der Fußball-Bundesliga hat Dortmund am Abend gegen Köln mit 1:0 gewonnen. In der zweiten Bundesliga hat Hamburg die Tabellenführung übernommen, nach einem 3:0-Sieg gestern Abend gegen Hertha BSC. Heute mittag spielt unter anderem Nürnberg in Osnbarück. Und bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen bestreiten heute England und Spanien das Finale. Die Partie in Sydney beginnt um 12 Uhr unserer Zeit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2023 05:00 Uhr