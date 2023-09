Bundesliga: Dortmund erobert mit Sieg in Hoffenheim die Tabellenspitze

Hoffenheim: In der Fußballbundesliga hat Borussia Dortmund zumindest vorerst den FC Bayern von der Tabellenspitze verdrängt. Die Borussen gewannen am Abend in Hoffenheim mit 3:1. Die Bayern könnten heute Abend wieder vorbeiziehen mit einem Erfolg in Leipzig. Augsburg spielt erst am Sonntag in Freiburg.

