Bundesliga: Bremen gewinnt Verfolgerduell gegen Mainz

Bremen: In der Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen das Verfolgerduell mit Mainz für sich entschieden. Bremen gewann zuhause mit 1:0 und ist jetzt auf Rang sieben in der Tabelle hinter Mainz. In der Zweiten Liga feierte der 1. FC Nürnberg einen Heimsieg. Gegen Darmstadt setzte sich der Club mit 1:0 durch. Elversberg und Karlsruhe trennten sich 2:2.

