Bundesliga: Bayern und Stuttgart gewinnen und bleiben Leverkusen auf den Fersen

Zum Fußball: Der FC Bayern hat seinen Punkterückstand in der Fußball-Bundesliga auf den Tabellenführer Leverkusen etwas verkürzt. Am Nachmittag besiegte das Team zu Hause Köln mit 2:0. Weiter punktgleich mit den Bayern ist der Tabellendritte Stuttgart, der am Abend gegen Frankfurt mit 3:0 gewann. Leverkusen müsste damit morgen sein Spiel gegen Bremen gewinnen, um noch an diesem Spieltag vorzeitig Meister werden zu können. Spannend bleibt aber auch der Kampf um die vier Plätze für die Champions League. Leipzig, auf Platz vier der Tabelle, siegte gegen Wolfsburg mit 3:0. Und Dortmund bleibt nach seinem 2:1 gegen Mönchengladbach punktgleich auf Platz fünf. Außerdem gewann Mainz 4:1 gegen Hoffenheim. Bochum und Heidenheim trennten sich mit einem 1:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2024 21:00 Uhr