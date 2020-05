Nachrichtenarchiv - 24.05.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport: Der FC Bayern hat in der Fußball-Bundesliga seinen Vier-Punkte-Vorsprung auf Dortmund gewahrt. Die Bayern besiegten am Abend Eintracht Frankfurt mit 5:2. Zuvor hatte Dortmund das Spiel in Wolfsburg mit 2:0 gewonnen. Die weiteren Ergebnisse: Mönchengladbach - Leverkusen 1:3 Freiburg - Bremen 0:1 und Paderborn - Hoffenheim 1:1

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.05.2020 03:00 Uhr