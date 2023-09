Bundesliga: Augsburg verliert in Leipzig

Zum Fußball: In der Bundesliga haben sich Bochum und Eintracht Frankfurt am Abend 1:1 getrennt. Zuvor hatte Augsburg in Leipzig 0:3 verloren. Stuttgart setzte sich 3:1 in Mainz durch, Wolfsburg besiegte Union Berlin mit 2:1. Und Hoffenheim gewann 3:1 in Köln. Alle vier siegreichen Teams haben damit neun Punkte auf dem Konto und bilden eine Verfolgergruppe hinter Leverkusen und dem FC Bayern, die mit jeweils zehn Punkten ganz oben stehen. Augsburg rutscht auf Rang 13 ab. Das spektakulärste Spiel fand in Freiburg statt. Lange sah es nach einem 2:2 Unentschieden aus, aber kurz vor Schluss erzielten die Westfalen zwei Treffer und gewannen 4:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2023 21:00 Uhr