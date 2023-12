Bundesliga: Augsburg holt mit Unentschieden gegen Dortmund einen Punkt

zum Fußball: In der Bundesliga hat der FC Augsburg mit einem 1:1 gegen Dortmund einen Punkt geholt. Wolfsburg gewann mit 1:0 bei Darmstadt. Der Aufsteiger bleibt Tabellenschlusslicht, punktgleich mit Mainz. Denn die Rheinhessen verloren gegen Aufsteiger Heidenheim mit 0:1. Union Berlin rutscht durch eine 0:3-Niederlage in Bochum auf den Relegationsplatz. Begleitet wurde der Spieltag von heftigen Fan-Protesten gegen den Investoren-Deal der Deutschen Fußball Liga. In der zweiten Liga musste Nürnberg eine Heimniederlage hinnehmen. Der "Club" unterlag dem Hamburger SV mit 0:2. Die weiteren Ergebnisse: Magdeburg - Düsseldorf 2:3 - und Hertha BSC - Osnabrück 0:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2023 18:00 Uhr