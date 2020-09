Bundesliga-Auftaktspiel in München findet doch ohne Zuschauer statt

Nachrichtenarchiv - 17.09.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen der steigenden Corona-Fallzahlen in der bayerischen Landeshauptstadt findet das Auftaktspiel zur Fußball-Bundesliga nun doch ohne Zuschauer statt. Das teilte Oberbürgermeister Reiter nach Beratungen mit Ministerpräsident Söder und der Gesundheitsbehörde der Stadt mit. Ursprünglich sollten die Partie morgen Abend zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 bis zu 7.500 Fans in der Münchner Arena verfolgen dürfen. Dieses Vorhaben bezeichnete Reiter als "falsches Signal". Er verwies darauf, dass laut Robert-Koch-Institut die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz in München auf 47,6 gestiegen ist. Damit müsse man über deutlich einschneidende Einschränkungen im öffentlichen Leben zumindest nachdenken, so Reiter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2020 15:00 Uhr