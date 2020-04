Bundesländer zufrieden mit Oster-Wochenende

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern und Deutschland haben sich die allermeisten Menschen auch am Osterwochenende an die Corona-Regeln gehalten. In vielen Bundesländern zeigten sich Polizei und Politiker mit dem Verhalten der Bundesbürger zufrieden. Bayerns Innenminister Herrmann sagte, während der Feiertage habe es nur geringen Ausflugsverkehr gegeben, etwa in die Berge. Viele Menschen seien in Parks oder Wäldern an die frische Luft gegangen. Bayerns Polizei hat laut Herrmann rund 10.000 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen registriert - bei insgesamt 78.000 Kontrollen. Ähnlich zufrieden zeigten sich die vom Coronavirus schwer betroffenen Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sowie Berlin und Hamburg.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2020 06:00 Uhr