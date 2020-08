Bundesländer wollen Regeln für Privatfeiern verschärfen

Kramp-Karrenbauer und Söder fordern einheitliche Maskenpflicht

Berlin: In Deutschland mehren sich Stimmen, die eine generelle Maskenpflicht am Arbeitsplatz fordern. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer sprach sich in der "Welt am Sonntag" für eine bundesweite Regelung aus. In vielen Unternehmen sei ein Mund-Nase-Schutz bereits vorgeschrieben. Dies könne ein Schritt sein, um die Schließung ganzer Branchen zu verhindern, so Kramp-Karrenbauer. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte im "Deutschlandfunk", er werde sich beim Treffen mit Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten am Donnerstag für eine einheitliche Maskenpflicht einsetzen. Auch eine Maskenpflicht für den Unterricht werde Bayern prüfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2020 16:00 Uhr