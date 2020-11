Bundesländer wollen Maßnahmen zur Eindämmung bis 17. Januar ausweiten

Nachrichtenarchiv - 22.11.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Menschen in Deutschland müssen sich auf eine Verlängerung des Teil-Lockdowns und eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen einstellen. Aus einer jetzt bekanntgewordenen Beschlussvorlage der Bundesländer geht hervor, dass es zum Beispiel bei den Kontaktbeschränkungen noch strengere Regeln geben soll. An privaten Zusammenkünften dürften dann bundesweit maximal noch fünf Menschen aus zwei Haushalten teilnehmen. Ausnahmen solle es lediglich für die Weihnachtsfeiertage geben. Es werde allerdings empfohlen, wo immer möglich, sich vor und nach den Feiertagen in eine möglichst mehrtägige häusliche Selbstquarantäne zu begeben. Laut Vorlage sollen die Verschärfungen vom 1. Dezember bis zum 17. Januar gelten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2020 22:00 Uhr