Bundesländer wollen Lockdown nicht so stark verlängern wie Kanzleramt

Nachrichtenarchiv - 10.02.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei dem Bund-Länder-Gespräch zur Corona-Krise gibt es Unstimmigkeiten über den weiteren Kurs. Die Ministerpräsidenten wollen laut einem Arbeitspapier den Lockdown zunächst nur bis 7. März verlängern. Außerdem wird vorgeschlagen, Friseure schon zum 22. Februar öffnen zu lassen. In einer Beschlussvorlage des Kanzleramtes dagegen heißt es, dass sowohl der Lockdown als auch die Schließung von Friseursalons eine Woche länger dauern sollen als in dem Länder-Papier vorgesehen. Nach dem Willen des Kanzleramts sollen die Länder freie Hand bekommen, wann sie Kitas und Schulen öffnen. In diesem Zusammenhang hat sich Bundeskanzlerin Merkel bei den Beratungen dafür stark gemacht, dass Lehrer und Erzieher eine höhere Priorität beim Impfen bekommen. Laut Deutscher Presseagentur wies Merkel darauf hin, dass gerade Erzieherinnen und Erzieher die notwendigen Abstände nicht einhalten könnten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2021 17:00 Uhr