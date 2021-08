Bundesländer vernichten immer mehr Impfstoffe

Nachrichtenarchiv - 06.08.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Stocken der Impfkampagne in Deutschland führt offenbar dazu, dass immer mehr Bundesländer Impfdosen vernichten. Wie Recherchen von NDR und WDR ergeben haben, sind allein in Bayern im Monat Juli 27.000 Dosen im Müll gelandet, weil das Haltbarkeitsdatum abgelaufen war. Ähnliche Meldungen kommen aus Sachsen, Baden-Württemberg und dem Saarland. Bei den weggeworfenen Dosen handelt es sich den Umfragen zufolge vor allem um den Impfstoff Astra Zeneca. In der Politik wird derweil über Möglichkeiten für niedrigschwellige Impfangebote diskuiert. Große Handelsketten wie Lidl, Edeka, Rewe und Thalia wollen die Kampagne mit Plakataktionen in Schaufenstern und Kassenbereichen unterstützen. An ausgewählten Standorten soll es mit den Gesundheitsämtern zudem abgestimmte Impfaktionen geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2021 13:00 Uhr