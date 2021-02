Bundesländer sollen erste Impstoff-Lieferung von Astrazeneca bekommen

Nachrichtenarchiv - 06.02.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesländer erhalten heute die ersten Lieferungen des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca. Laut Bundesgesundheitsministerium sollen insgesamt gut 345.000 Dosen an die Länder ausgeliefert werden. 52.000 davon sollen die hundert bayerischen Impfzentren erhalten. Das Mittel des britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astrazeneca ist der dritte in der EU zugelassene Impfstoff. In Deutschland soll er nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission aber nur Erwachsenen unter 65 gespritzt werden. Laut Angaben der Universität Oxford wirkt der Impfstoff auch gegen die britische Corona-Mutante, die auch in Deutschland immer häufiger festgestellt wird. Laut Robert-Koch-Institut liegt ihr Anteil ersten Analysen zufolge bislang bei knapp sechs Prozent.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.02.2021 01:00 Uhr