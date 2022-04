Bundesländer haben hunderte ukrainische Lehrkräfte eingestellt

Franzosen sind zur Stichwahl um das Präsidentenamt aufgerufen

Paris: In Frankreich läuft die Stichwahl um das Präsidentenamt zwischen Amtsinhaber Macron und Herausforderin Le Pen. Zunächst konnten die Menschen in den Überseegebieten ihre Stimmen abgeben. In Frankreich selbst sind die Wahllokale seit acht Uhr geöffnet und werden um 19 Uhr, in Großstädten um 20 Uhr geschlossen. Macron lag in Umfragen zuletzt vorne. Er plant eine Rentenreform und will die europäische Zusammenarbeit stärken. Le Pen vertritt EU-skeptischere Positionen. Zudem will sie die Verfassung ändern, um Franzosen bei Jobs und Sozialwohnungen Vorrang vor Ausländern einzuräumen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2022 12:00 Uhr