Bundesländer erwarten erste Astrazeneca-Lieferung

Proteste in Myanmar weiten sich aus

Rangun: Fünf Tage nach dem Militärputsch in Myanmar hat es in dem südostasiatischen Land die bisher größten Proteste gegen die Armeeführung gegeben. In Rangun beteiligten sich laut Medienberichten rund tausend Menschen an einem Protestmarsch. Auch in anderen Städten gingen die Menschen auf die Straße. Um Proteste zu unterbinden, hatten die Behörden das Internet im ganzen Land lahm gelegt. - Die Armeeführung hatte am Montag mit einem Staatsstreich die Macht an sich gerissen und die Zivilregierung abgesetzt. Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi sowie der Präsident des Landes, Win Myint, wurden festgenommen. Das Militär rief einen einjährigen Notstand aus, nach dem Neuwahlen stattfinden sollen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.02.2021 06:45 Uhr