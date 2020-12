Bundesländer entlassen zu Weihnachten mehr als 950 Gefangene

Nachrichtenarchiv - 19.12.2020 08:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Rahmen einer Weihnachts-Amnestie kommen Hunderte Häftlinge in vielen Bundesländern vorzeitig aus dem Gefängnis frei. Mindestens 963 Menschen durften oder dürfen nach dpa-Informationen die Vollzugsanstalten früher verlassen. Dafür kommen meist Gefangene in Frage, die keine lange Strafe verbüßen mussten und in der Haft nicht auffällig geworden sind. Bayern verzichtet allerdings als einziges Bundesland auf die Möglichkeit der Weihnachts-Amnestie - Sachsen nutzt sie heuer zum ersten Mal. In anderen Bundesländern ist die Zahl der Begünstigten im Vergleich zum Vorjahr gesunken - etwa in Nordrhein-Westfalen und Berlin. Ein Grund könnte sein, dass angesichts der Corona-Pandemie viele Straffällige Haftaufschub erhalten haben. So soll in den Gefängnissen Platz für Quarantäne-Maßnahmen geschaffen werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.12.2020 08:15 Uhr