Bundeskunsthalle hat nach Ausstellung ein Bild zu viel

Bonn: Beim Abbau einer Ausstellung in der Bundeskunsthalle haben Kuratoren ein Bild mehr gezählt als sie ursprünglich aufgehängt hatten. Scheinbar hatte ein Unbekannter das kleine Frauenbildnis unbemerkt in die Ausstellung geschmuggelt. Wie genau, ist unklar. Die Kunsthalle schrieb auf X, man wolle den Künstler oder die Künstlerin kennenlernen - und weiter, Zitat: "Es gibt keinen Ärger. Ehrenwort." Die Ausstellung mit dem Titel "Wer wir sind" hatte sich mit der deutschen Migrationsgeschichte beschäftigt und war am Sonntag zu Ende gegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 16:00 Uhr