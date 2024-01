Bundeskriminalamt lässt hunderte antisemitische Online-Posts löschen

Berlin: Wegen antisemitischer Inhalte hat das Bundeskriminalamt laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" seit Oktober rund 270 Posts in Sozialen Medien entfernen lassen. Der Großteil entfiel demnach auf Beiträge auf Telegram, hieß es. Bundesinnenministerin Faeser sagte der Zeitung, Hass werde vor allem im Netz geschürt und befeuert. Diese Welle des Hasses müsse gestoppt werden. Man gehe deswegen konsequent dagegen vor, so die SPD-Politikerin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.01.2024 03:00 Uhr