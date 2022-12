Bundeskartellamt will gegen zu hohe Energiepreise vorgehen

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundeskanzler Scholz dankt in Neujahrsansprache Menschen für Engagement

Berlin: Bundeskanzler Scholz dankt in seiner Neujahrsansprache allen Bürgerinnen und Bürgern, die Deutschland durch ihr Engagement zu einem menschlicheren Land gemacht hätten. Die Zeitenwende seit Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine stelle auch Deutschland auf eine harte Probe, so der SPD-Politiker. Das Jahr 2022 sei aber nicht nur von Krieg, Leid und Sorge, sondern auch von Zusammenhalt, Stärke und Zuversicht geprägt gewesen. Deutschland arbeite mit Tatkraft und Tempo an einer guten, sicheren Zukunft. Niemand werde zurückgelassen, so Scholz weiter. Der Kanzler verweist zudem auf die internationale Geschlossenheit: EU und NATO seien nicht gespalten wie in manch früherer Krise, sondern so geeint wie lange nicht. Die Neujahrsansprache von Kanzler Scholz wird am Abend im Ersten ausgestrahlt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2022 08:00 Uhr