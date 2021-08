Bundeskartellamt verhängt Bußgeld gegen Schulrucksack-Hersteller

Steinmeier fordert schnelle Hilfe für Bundesbürger und Ortskräfte in Afghanistan

Berlin: Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan wird nach Einschätzung von Bundespräsident Steinmeier langfristige Folgen haben. Steinmeier sagte, man erlebe eine politische Zäsur, die die Welt erschüttere und verändern werde. Antworten müssten im westlichen Bündnis gemeinsam gesucht werden. Für die Bilder der Verzweiflung am Flughafen von Kabul sei Deutschland mitverantwortlich. Deshalb müsse man zu denen stehen, die die Bundeswehr bei ihrer Arbeit unterstützt hätten, so Steinmeier. Nach dem gestrigen Chaos am Flughafen von Kabul sind die Start- und Landebahnen nach Nato-Angaben wieder geöffnet. Augenzeugen berichten, hunderte Menschen versuchten weiter, auf das Gelände zu gelangen. - Für die neuen Machthaber in Afghanistan soll zunächst kein Geld mehr aus Deutschland fließen. Die staatliche Entwicklungshilfe ist nach den Worten des zuständigen Ministers Müller ausgesetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2021 13:00 Uhr