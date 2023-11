Bundeskartellamt fordert mehr Konkurrenz für die Deutsche Bahn

Berlin: Das Bundeskartellamt hat sich für eine Aufspaltung der Deutschen Bahn ausgesprochen. Mehr Wettbewerb auf der Schiene sei gut, sagte Behördenpräsident Mundt der "Süddeutschen Zeitung". Er wirbt dafür, Netz- und Bahnbetrieb zu trennen. Dass die Bundesregierung innerhalb des Konzerns eine Gesellschaft gründen will, die sich am Gemeinwohl orientieren soll, das ist nach Mundts Worten nur ein erster Schritt. Das Kartellamt geht bereits gegen die Bahn vor. Es will erreichen, dass auch Drittanbieter Einsicht in Verkehrsdaten erhalten, etwa über Zugausfälle und Gleiswechsel. Allerdings würden die Verhandlungen bislang eher zäh verlaufen, so Mundt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 07:00 Uhr