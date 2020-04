Bundeskanzlerin Merkel hält Plädoyer für mehr Europa

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat angesichts der Corona-Pandemie ein Plädoyer für mehr Europa gehalten. In ihrem wöchentlichen Video-Podcast sagte sie mit Blick auf die anstehende EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands, die Bundesregierung wolle alles erreichen, damit Europa in dieser Situation zusammenwachse. Dabei bereitete die Kanzlerin die Bürger auch auf höhere Kosten vor, um den Ländern zu helfen, die von der Krise besonders stark betroffen sind. Die deutsche Wirtschaft könne nicht stark sein, wenn in anderen Ländern die Wirtschaft zusammenbreche, so Merkel. Im kommenden EU-Haushalt werde Deutschland sich deshalb sehr viel mehr engagieren müssen, als dies bisher geplant war. Gleichzeitig stellte die Kanzlerin in Aussicht, während der deutschen Ratspräsidentschaft auch Zukunftsthemen wie den Klimaschutz und die Digitalisierung vorantreiben zu wollen. Als Ziel nannte sie ein Europa, das dem 21. Jahrhundert besser gewachsen sei als das heute der Fall ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.04.2020 18:45 Uhr