Bundeskanzler Scholz zieht positive Bilanz des G7-Gipfels

Deutschland beteiligt sich mit 15.000 Soldaten an Nato-Aufstockung

Madrid: Vor Beginn des Nato-Gipfels wurde auch bekannt, dass sich die Bundeswehr mit einer Division an der geplanten Aufstockung der schnellen Eingreiftruppe beteiligen wird. Verteidigungsministerin Lambrecht kündigte an, dass Deutschland 15.000 Soldatinnen und Soldaten, sowie etwa 65 Flugzeuge und 20 Schiffe stellen werde. Die Nato müsse stark sein, Deutschland sei bereit, dazu einen Beitrag zu leisten - so Lambrecht. Weiter kündigte sie an, dass Deutschland und die Niederlande jeweils drei weitere Panzerhaubitzen an die Ukraine liefern werden. - Unterdessen hat Kiew beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Klage gegen Russland eingereicht. Das bestätigte das Straßburger Gericht am Abend. Russland sei darüber bereits in Kenntnis gesetzt worden. Die Ukraine macht russische Streitkräfte für Tausende tote, verwundete oder verschollene Zivilisten verantwortlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.06.2022 22:45 Uhr