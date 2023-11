Bundeskanzler Scholz würdigt Erfolge der deutschen Afrika-Politik

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die Erfolge der von Deutschland ins Leben gerufenen Initiative "Compact with Africa" hervorgehoben. Auf einer Afrika-Konferenz in Berlin erklärte der Kanzler, in den Mitgliedsstaaten dieser Initiative sei die Wirtschaft im vergangenen Jahr doppelt so stark gewachsen wie in den übrigen afrikanischen Staaten. Zu dem Treffen in Berlin sind Vertreter der G20-Staaten und Staats- und Regierungschefs mehrerer afrikanischer Länder geladen. Thema ist unter anderem die Frage, wie private Investitionen in Afrika angestoßen werden können. Daneben geht es um die Zusammenarbeit beim Aufbau einer nachhaltigen Energieerzeugung. Scholz versprach dafür vier Milliarden Euro bis 2030.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.11.2023 11:15 Uhr