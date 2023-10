Tirana: Bundeskanzler Scholz wird morgen nach Israel reisen. Am Rande der Westbalkan-Konferenz in Albanien sagte der Kanzler, er wolle mit dem Besuch die Solidarität mit dem Land zum Ausdruck bringen. Scholz ist der erste Regierungschef, der nach dem Terrorangriff der Hamas nach Israel reist. Es wird ein Treffen mit Ministerpräsident Netanjahu erwartet. Nach Angaben des Kanzlers soll unter anderem über die Sicherheitslage in Israel gesprochen werden sowie über die Organisation humanitärer Hilfe. Anschließend will der Kanzler Ägypten besuchen und dort mit Präsident Sisi sprechen.

