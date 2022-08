Bundeskanzler Scholz wirbt für geschlossenes Europa

Nachrichtenarchiv - 29.08.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Prag: Bundeskanzler Scholz hat bei seinem Besuch in Tschechien in einer Grundsatzrede für eine Europäische Union auf Augenhöhe geworben. Die EU funktioniere nicht durch Über- oder Unterordnung. Um so wichtiger sei es deshalb diese Idee von Europa gemeinsam zu verteidigen, betonte Scholz mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Der Kanzler warb erneut für eine Osterweiterung der EU und dafür, schrittweise das Veto-Recht abzuschaffen, etwa bei einer gemeinsamen Sanktionspolitik und beim Thema Menschenrechte. Essentiell sei dabei, dass in Zukunft trotzdem auch jedes Mitgliedsland mit seinen Anliegen und Sorgen ernst genommen werde, so Scholz. In Prag wolle er der tschechischen Regierung seine Ideen und Denkanstöße vorstellen. Im Anschluss an seine Rede kommt der deutsche Kanzler mit Tschechiens Ministerpräsident Fiala zusammen. Das Nachbarland hat bis Ende des Jahres die europäische Ratspräsidentschaft inne.

