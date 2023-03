Bundeskanzler Scholz will Rüstungsproduktion steigern

Nachrichtenarchiv - 02.03.2023 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gut ein Jahr nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs will Bundeskanzler Scholz die Rüstungsproduktion hierzulande weiter hochfahren. Im Bundestag sagte der Kanzler, die Industrie müsse eine laufende Produktion von wichtigen Waffen, Geräten und Munition aufbauen. Er stellte der Branche langfristige Verträge und Anzahlungen in Aussicht, damit diese Planungssicherheit hat. Der Ukraine sagte Scholz erneut zu, sie im Abwehrkampf gegen Russland so lange wie möglich zu unterstützen. Kremlchef Putin berichtete derweil von einem -Zitat- Terroranschlag in Brjansk nahe der Grenze zur Ukraine. Einheiten des Feindes hätten dort einen Menschen getötet und einen weiteren verletzt. Putin berief eine Sondersitzung des Nationalen Sicherheitsrates ein und sagte eine Kaukasus-Reise ab. Kiew wies die Verantwortung für die Vorfälle zurück und sprach von gezielter russischer Desinformation.

