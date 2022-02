Bundeskanzler Scholz will mit Putin in Moskau über die Ukraine sprechen

Nachrichtenarchiv - 03.02.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat mit Blick auf die Ukraine-Krise angekündigt, zu einem persönlichen Gespräch nach Russland zu reisen. Im ZDF-heute-journal sagte er, er werde jetzt in die USA fahren und in Kürze in Moskau weiter sprechen über die Fragen, die da notwendig seien. Die USA hatten angekündigt, 2.000 weitere Soldaten nach Europa zu verlegen - die meisten nach Polen, 300 von ihnen aber auch nach Deutschland. Russland bezeichnete dies als destruktive Schritte, welche die militärischen Spannungen erhöhen und den Spielraum für politische Entscheidungen verringern würden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.02.2022 01:00 Uhr