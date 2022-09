Bundeskanzler Scholz unterstreicht Bedrohung durch Russland

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die NATO als Garantie für die Sicherheit Deutschlands bezeichnet. Bei der Tagung der Bundeswehr warnte er vor einer Bedrohung durch Russland: Er sprach von einer hochgerüsteten Nuklearmacht, die versuche, Grenzen in Europa mit Gewalt neu zu ziehen. Wenn Russland damit durchkomme, wäre der Frieden in Europa auf lange Zeit dahin, so Scholz. Putin wolle Russland in Europa als imperiale Macht etablieren. Deshalb müsse man sich darauf einstellen, dass Putins Russland sich auf absehbare Zeit in Gegnerschaft zu Deutschland, zur Nato und zur Europäischen Union definiere. Kernauftrag der Bundeswehr, sagte der Kanzler weiter, sei die Landes- und Bündnisverteidigung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2022 11:15 Uhr