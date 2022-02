Bundeskanzler Scholz trifft ukrainischen Präsidenten Selenskyj

Kiew: Kurz vor seinem Besuch in der Ukraine hat Bundeskanzler Scholz noch einmal seine Entschlossenheit gegenüber Russland betont. Auf Twitter schrieb er, man erwarte von Moskau dringend ein Zeichen der Deeskalation. Eine weitere militärische Aggression hätte sehr schwerwiegende Konsequenzen. - Scholz spricht derzeit in Kiew mit dem ukrainschen Präsidenten Selenskyj. Morgen wird Scholz in Moskau erwartet. Bisher deutet nichts auf eine Entspannung hin: Nach Angaben der Bundsregierung gibt es Hinweise darauf, dass in den kommen Tagen ein Angriff erfolgen könnte. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, hält es weiterhin für möglich, dass ein Krieg in der Ukraine verhindert werden kann. Ischinger bedauerte die Absage Russlands für die Sicherheitskonferenz am kommenden Wochenende und bekräftigte seine Einladung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2022 13:00 Uhr