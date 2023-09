Bundeskanzler Scholz sagt heutige Termine wegen Sportunfall ab

Berlin: Bundeskanzler Scholz ist beim Joggen gestürzt und hat sich leichte Prellungen im Gesicht zugezogen. Seine heutigen Termine bei der SPD in Hessen hat er laut Regierungssprecher Hebestreit daraufhin abgesagt. Dort wird - wie in Bayern - am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die Verletzung sei aber nicht gravierend, deshalb seien die Termine des Kanzlers in der nächsten Woche davon nicht betroffen. Am Dienstag wird Scholz auf der Internationalen Automobilausstellung lAA in München erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2023 07:00 Uhr