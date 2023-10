Bundeskanzler Scholz reist nach Ägypten weiter

Tel Aviv: Bundeskanzler Scholz hat sich nach seinem Besuch in Israel nun auf den Weg nach Ägypten gemacht. Vor dem Abflug nach Kairo mussten der Bundeskanzler und alle anderen Passagiere wegen eines Raketenalarms das Flugzeug kurzzeitig verlassen. In Ägypten trifft Scholz morgen früh Staatschef Al-Sisi. Dann wird es auch darum gehen, wie die etwa 200 Geiseln der Hamas befreit werden können - unter ihnen auch mehrere Deutsche. In Tel Aviv hatte Scholz erklärt, Israel habe Deutschlands volle Solidarität. Die Sicherheit Israels und seiner Bürgerinnen und Bürger sei deutsche Staatsräson. Im Gaza-Streifen sind unterdessen bei einer Explosion in einem Krankenhaus mehrere hundert Menschen getötet worden. Nach Hamas-Angaben traf ein israelischer Luftangriff die Klinik, in der mehrere hundert Menschen Zuflucht gesucht hatten. Die israelische Armee weist die Anschuldigungen zurück. Man habe Informationen, dass eine eigentlich aus dem Gaza-Streifen auf Israel gerichtete Rakete des Islamischen Dschihad irrtümlich das Krankenhaus getroffen habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 23:00 Uhr