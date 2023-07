Bundeskanzler Scholz lobt Nato-Gipfel als Erfolg

Kurzmeldung ein/ausklappen CDU-Vorstand billigt Ernennung Linnemanns zum Generalsekretär

Berlin: Nach seiner Ernennung zum neuen Generalssekretär der CDU will Carsten Linnemann sofort die Arbeit beginnen. Nach einer Sitzung von Bundesvorstand und Präsidium erklärte er, er sehe das einstimmige Votum als Vertrauensvorschuss an, er werde sich sofort mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Parteizentrale sowie mit den Generalsekretären der Länder zusammensetzen. CDU-Chef Merz sagte mit Blick auf die zahlreichen bevorstehenden Wahlen in Kommunen, Ländern und zum Europaparlament, dies erfordere jetzt die ganze Kraft der CDU - strategisch und inhaltlich. Linnemann sei in der CDU fest verankert und genieße hohes Vertrauen in der Partei. Er folgt auf Mario Czaja, der den Posten nach eineinhalb Jahren räumen muss.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2023 16:00 Uhr