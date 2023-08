Bundeskanzler Scholz kündigt Beschluss des Wachstumschancengesetzes bis Monatsende an

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat im Koalitions-Streit um das Wachstums-Chancen-Gesetz eine rasche Einigung versprochen. Am Abend sagte er beim Unternehmertag NRW in Düsseldorf, das Gesetz soll Ende des Monats beschlossen werden. Es gehe darum, Unternehmen angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen auf breiter Front zu entlasten. Familienministerin Paus hatte das Gesetz gestern im Kabinett blockiert, wegen des Streits mit Finanzminister Lindner um die Kindergrundsicherung. Sie fordert mehr Geld für ihr Vorhaben. Das sogenannte Wachstumschancengesetz sieht rund 50 Steuererleichterungen für Firmen vor. Bei der Opposition sorgt der neue Koalitionsstreit für Kritik. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte in der "Augsburger Allgemeinen", offensichtlicher könne man geballte Regierungsunfähigkeit und mangelnden gemeinsamen Regierungswillen kaum zur Schau stellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2023 06:00 Uhr