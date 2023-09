Bundeskanzler Scholz kündigt auf IAA Gesetz zur Lade-Infrastruktur statt

München: Bundeskanzler Scholz hat im Rahmen seiner Eröffnungsrede auf der Internationalen Automobilsausstellung, IAA, ein Gesetz für mehr Schnelllademöglichkeiten für E-Autos angekündigt. Der SPD-Politiker sagte, Deutschland wolle als erstes Land in Europa, 80 Prozent der Tankstellenbetreiber zum Ausbau der Ladeinfrastruktur mit mindestens 150 Kilowatt verpflichten. Ein entsprechendes Gesetz werde in den nächsten Wochen auf den Weg gebracht. Es gehe darum klimaschonende Fortbewegung zu ermöglichen, so Scholz. Zuvor hatte die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Müller, in ihrer Rede vor dem Verlust der Standortattraktivität gewarnt. Sie forderte den Bundeskanzler auf, das - so wörtlich - neue Deutschlandtempo - auch auf die Mobilität auszuweiten. Klimaschützer protestieren seit Tagen gegen die Automobilmesse. Auch heute fand eine Abseilaktion am Mittleren Ring statt. Die IAA dauert bis Sonntag und findet auf dem Gelände der Münchner Messestadt und als Open Space Veranstaltung in der Innenstadt statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2023 16:00 Uhr