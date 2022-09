Bundeskanzler Scholz ist zur UN-Vollversammlung in New York eingetroffen

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Bundeskanzler Scholz ist zu einem dreitägigen Besuch in der US-Metropole eingetroffen. Dort wird er am Abend eine Rede in der Generaldebatte der Vereinten Nationen halten. Außerdem will er an einem Gipfeltreffen zur Ernährungssicherheit teilnehmen und mehrere bilaterale Gespräche führen, unter anderen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Auch Außenministerin Baerbock reist zur UN-Vollversammlung. Vor ihrem Abflug hob sie die Rolle der UN bei der weltweiten Krisenbewältigung hervor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2022 05:00 Uhr