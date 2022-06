Bundeskanzler Scholz ist zu Besuch in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 16.06.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn ist Bundeskanzler Scholz in die Ukraine gereist. Gemeinsam mit Frankreichs Präsident Macron und dem italienischen Regierungschef Draghi traf Scholz am Morgen mit einem Sonderzug in der Hauptstadt Kiew ein. Die Reise findet unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt, weshalb über den Ablauf im Vorfeld nichts bekannt wurde. Scholz sprach von einem Zeichen der Geschlossenheit, das man setzen wolle und kündigte weitere finanzielle, humanitäre und militärische Hilfen an. Ein zentrales Thema wird auch der gewünschte EU-Beitritt der Ukraine sein. Es geht um die Frage, ob das Land den Status eines Beitrittskandidaten bekommen soll. Das ist innerhalb der EU umstritten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2022 12:00 Uhr