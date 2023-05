Bundeskanzler Scholz ist zu Afrika-Reise aufgebrochen

Kurzmeldung ein/ausklappen Bund will wohl nicht mehr Geld für Flüchtlinge ausgeben

Berlin: Vor dem Flüchtlingsgipfel kommende Woche fordern die Grünen erneut mehr Geld für Kommunen mit besonders hohen Belastungen. Der Parteivorsitzende Nouripour sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Herausforderungen seien zu groß, um an ihnen vorbeizureden. Doch der Bund will offenbar nicht mehr Geld bereitstellen. Das berichtet das ARD-Hauptstadtstudio nach Einsicht eines Dokuments der Bundesregierung. In einer Auflistung wird geschildert, dass Länder und Kommunen bei den Steuereinnahmen in den vergangenen Jahren deutlich profitiert hätten. Während der Bund im Haushalt jeweils ein Minus in dreistelliger Milliardenhöhe verzeichne, machten Länder und Gemeinden Überschüsse. Außerdem verweist das Papier darauf, dass Länder und Kommunen laut Grundgesetz für die Aufnahme und Versorgung der Geflüchteten zuständig sind.

