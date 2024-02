Berlin: Bundeskanzler Scholz ist unterwegs in die USA. Rund ein Jahr nach seinem letzten Besuch in Washington dürfte das Hauptthema auch diesmal der Krieg in der Ukraine sein. Kurz vor seinem Abflug hat Scholz einen Appell an die USA und an die europäischen Partner zur weiteren Unterstützung der Ukraine gerichtet. Was der US-Kongress und die Europäer bisher zugesagt hätten, sei "nicht genug", so Scholz. Nach seinen Worten geht es auch um ein Signal an den russischen Präsidenten. Dieser solle sehen, dass die Unterstützung des Westens für die Ukraine nicht nachlässt. Nur wenige Stunden vor der Abreise des Kanzlers war allerdings ein neues Unterstützungspaket im Volumen von 60 Milliarden Dollar im US-Kongress gescheitert. Die Republikaner hatten ihre Zustimmung verweigert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2024 17:00 Uhr