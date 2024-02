Bundeskanzler Scholz ist unterwegs in die USA

Berlin: Bundeskanzler Scholz ist zu seiner Reise in die USA aufgebrochen. Vor seinem Abflug kündigte er intensive Gespräche mit US-Präsident Biden in Washington an. Dabei werde es vorrangig um weitere Hilfen für die Ukraine, die Lage in Nahost sowie um den Zusammenhalt innerhalb der Nato gehen. In Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sagte Scholz, es sei jetzt wichtig, dass der Westen das Land gemeinsam weiter unterstützt.

