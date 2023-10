Bundeskanzler Scholz ist nach Verzögerung wegen Raketenalarms in Ägypten eingetroffen

Kairo: Nach seinem Besuch in Israel ist Bundeskanzler Scholz in der Nacht in Ägypten eingetroffen. Der Flug von Scholz und seiner Delegation hatte sich wegen eines Raketenalarms in Tel Aviv verzögert. Die Passagiere mussten das Flugzeug kurz vor dem Start noch einmal verlassen. In Kairo will Scholz mit dem ägyptischen Staatschef al-Sisi unter anderem über die Freilassung der etwa 200 Geiseln sprechen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2023 02:00 Uhr