Bundeskanzler Scholz ist in China gelandet

Chongqing: Kanzler Scholz hat seinen China-Besuch begonnen. Er landete am Morgen in der wohl bevölkerungsreichsten Stadt der Welt, Chongqing. Dort und an seiner nächsten Station morgen in Shanghai wird es vor allem um Themen der Wirtschaft und Wissenschaft gehen. Ein Dutzend Spitzen-Manager begleiten den Kanzler, darunter die Vorstandschefs der Autobauer Mercedes-Benz und BMW sowie des Chemiekonzerns BASF. Am Dienstag reist Scholz zu politischen Gesprächen nach Peking. Dort trifft er unter anderem Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Qiang. Hauptthemen dürften die wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Ukraine-Krieg, die Spannungen zwischen China und Taiwan sowie der Klimaschutz sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2024 10:30 Uhr