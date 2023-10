Bundeskanzler Scholz in Israel eingetroffen

Berlin: Bundeskanzler Scholz ist am Nachmittag als erster Regierungschef nach dem Hamas-Angriff in Israel eingetroffen. Dort will er unter anderem Ministerpräsident Netanjahu und Angehörige deutscher Geiseln treffen, die von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden. Am Vormittag hat Scholz nach einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah in Berlin gefordert, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern. Scholz sagte, er warne die Hisbollah und Iran ausdrücklich, in den Konflikt einzugreifen. Gleichzeitig erklärte Scholz, Deutschland werde seine Hilfe für die Zivilisten im Gazastreifen fortsetzen. Es sei wichtig zu differenzieren: Die Palästinenser seien nicht die Hamas. Die Bevölkerung sei ebenfalls Opfer der Hamas. Jordanien wird Staatsmedien zufolge morgen einen Vierer-Gipfel ausrichten, zu dem US-Präsident Biden erwartet wird. Auch der Präsident von Ägypten, al-Sisi, und Palästinenser-Präsident Abbas würden teilnehmen.

