Bundeskanzler Scholz hält Zuversicht im Land für Anreiz für Investitionen

München: Bundeskanzler Scholz hat zur Entlastung der deutschen Wirtschaft ein weiteres Bürokratieentlastungsgesetz in Aussicht gestellt. Es werde der Wirtschaft bald erhebliche Erleichterungen in Milliardenhöhe bringen. Das sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit Spitzenvertretern der Wirtschaft am Rande der Münchner Handwerksmesse. Außerdem kündigte er an, weiter Geld in Forschung und Entwicklung zu stecken. Gleichzeitig bemängelte Scholz, Lobbyisten würden durch viel Kritik die Stimmung im Land verschlechtern. Er wolle die Lage nicht schönreden, so Scholz, aber für Zuversicht sorgen, damit investiert werde. Handwerkspräsident Dittrich sagte, es seien weitere Gespräche nötig. Beispielsweise stehe der Baubranche trotz des Wachstumschancengesetzes ein verlorenes Jahr bevor. Er sei aber auch froh, dass sich der Kanzler der Kritik gestellt habe, so Dittrich. Das Gesetz hängt wegen des Widerstands der Union derzeit im Bundesrat fest.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2024 13:00 Uhr