Bundeskanzler Scholz hält erste Regierungserklärung ab

In Italien wird die Impfpflicht erweitert

Rom: In Italien gilt ab heute eine erweiterte Impfpflicht. Damit müssen sich unter anderem auch Soldaten, Rettungskräfte, Polizisten und das Personal in Schulen gegen das Corona-Virus impfen lassen. Bisher galt die Impfpflicht nur für das Gesundheitspersonal. Die Belegschaft der Krankenhäuser braucht jetzt zusätzlich eine Booster-Impfung. Wer sich nicht daran hält, muss mit Suspendierung oder Lohnverzicht rechnen. Wer ungeimpft zur Arbeit kommt, dem droht eine Geldstrafe von bis zu 1500 Euro. Auch in Frankreich treten ab heute Verschärfungen in Kraft. Menschen über 65 Jahren müssen dann geboostert sein, um weiter als vollständig geimpft zu gelten. Außerdem beginnt heute in Frankreich die Impfung von Kindern zwischen 5 und 11 Jahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2021 07:00 Uhr